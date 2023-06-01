読売巨人軍監修のファンブック「ＧＩＡＮＴＳ２０２６」＝写真＝が２１日、発売される。阿部慎之助監督の下、リーグ制覇と日本一に挑む巨人軍。大勢、泉口、山崎、戸郷、坂本、吉川、田中将、則本ら主力３７選手の熱い思いを、宮崎キャンプの写真とともに紹介した。阿部監督への特別取材や注目のルーキー竹丸和幸（鷺宮製作所）の特集、長嶋茂雄さんの追悼企画など、読み物も充実している。坂本、田中将のとじ込みポスター付き。