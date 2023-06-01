◇第98回全国選抜高校野球大会第2日・1回戦 長崎西4―5滋賀学園（2026年3月20日甲子園球場）【みんなイイじゃん】野球を楽しむことにハンデなど関係ないと、甲子園が教えてくれた。長崎西の背番号20・平木悠喜（2年）は生まれつき左手がない。試合前ノックでは右手で捕球し、素早くグラブを外して右手で送球した。15日の甲子園練習後、「むちゃくちゃ楽しいよ」とすぐに両親へ連絡を入れるほど待ちに待った本番。出場機会