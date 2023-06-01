◇大相撲春場所13日目（2026年3月20日エディオンアリーナ大阪）関脇・霧島が平幕・王鵬を寄り倒して1敗を守り、優勝に王手をかけた。13日目を終えて2差を逆転された例はなく、V確率は100％。14日目に霧島が大関・安青錦に勝つか、負けても3敗の豊昇龍と琴勝峰がともに敗れれば、23年九州場所以来、3度目の優勝が決まる。魁傑、照ノ富士に次ぐ現行のカド番制度となった1969年名古屋場所以降、陥落場所で10勝以上すれば復帰で