第９８回選抜高校野球は２０日、１回戦３試合が行われた。神村学園（鹿児島）は連覇を目指した横浜（神奈川）に完封勝ち。智弁学園（奈良）も花巻東（岩手）の強力打線を封じ、快勝した。滋賀学園（滋賀）は２１世紀枠の長崎西（長崎）に競り勝った。長崎西は４強入りした１９５１年大会以来の出場で、７５年ぶりの勝利を逃した。智弁学園４―０花巻東智弁学園の左腕、杉本が速球を武器に完封。打線は角谷の長打などで着実に加