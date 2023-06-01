停戦の実現へ国際世論喚起せよ立場の相違を抱え、一歩間違えれば日米関係に亀裂が入りかねない状況で、日米両首脳がひとまずイラン情勢の安定に協調して取り組むことを確認した意義は大きい。ただ、今回の会談は出発点にすぎない。これからの外交がカギを握る。日本は米国に対し、停戦を実現することがいかに国際社会全体にとって重要か、訴え続ける必要がある。国際世論への働きかけも強めていかねばならない。世界各国が注視