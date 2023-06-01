◇第98回全国選抜高校野球大会第2日・1回戦 神村学園2―0横浜（2026年3月20日甲子園）神村学園（鹿児島）は、昨春王者の横浜（神奈川）に2―0で勝利。龍頭汰樹（たいき）投手（3年）が6安打に抑え零封した。神村学園の“小さな巨人”が連覇を狙った横浜の前に仁王立ちした。2点リードの9回2死満塁。1メートル70の右腕、龍頭は、外角スライダーで空振り三振に抑え、3万5000人が詰めかけた満員の甲子園で力強く喜んだ。128