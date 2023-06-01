ＡＩ（人工知能）時代の健全な情報空間の構築を目指し、２０日に慶応大（東京）で開かれたシンポジウム（同大Ｘ（クロス）ディグニティセンター主催）では、デジタル空間の仕組みを理解するなど五つの行動指針からなる「これからのデジタル倫理考えよう！宣言」が公表された。宣言では、デジタル空間が現代社会に不可欠となった一方、人々の注目や関心、時間が収益化される「アテンション・エコノミー」の仕組みにより偽・誤情