天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは２５〜２６日、東日本大震災から１５年となったのに合わせて岩手、宮城両県を訪問される。宮城県南三陸町で案内役を務めるのは、震災当時から昨年１１月まで町長を務めた佐藤仁さん（７４）。町職員ら４３人が犠牲になった旧防災対策庁舎をご一家に見てもらい、記憶を語り継ぐ決意を伝えるつもりだ。「災害の経験と教訓について世代を超えて語り継ぎ、首都直下地震などに対して私たちの備えを