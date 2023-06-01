◇第98回全国選抜高校野球大会第2日・1回戦 智弁学園4―0花巻東（2026年3月20日甲子園）「1番・捕手」で先発した智弁学園の角谷哲人主将（3年）が、杉本を攻守に支えた。「3回の先制打は外め真っすぐ。7回の右翼線三塁打はスライダー。どういう形でも得点を稼ごうという思いでした」。昨秋は3番だったが、この日は1番として決勝打を含む3安打3打点。“魔曲”ジョックロックのリズムに乗り、暴れた。“本職”でも左腕を