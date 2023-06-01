ｉＰＳ細胞から作製した角膜の細胞シートを重い目の病気「角膜上皮幹細胞疲弊症」の患者に移植する治験で、１例目の手術が今年５月にも大阪大病院で実施される計画であることがわかった。同症は目の角膜表面の上皮を維持する「角膜幹細胞」が減ったり、機能が低下したりする病気で、進行すると失明することがある。治験は阪大発新興企業「レイメイ」（大阪市）が行い、阪大病院など６施設で計１２例の移植を目標としている。