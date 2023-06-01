ドジャースの育成力の底知れなさを、またしても物語るエピソードだ。米有力専門誌「ベースボール・アメリカ」はドジャース傘下のパトリック・コーペン投手（２４）が、打球直撃で右目に深刻な損傷を負いながらも復活を遂げた軌跡を詳報した。コーペンは右投げ右打ちの長身右腕で、マーシャル大から２０２３年ドラフト７巡目で入団した有望株。今春は非ロースター招待選手として、メジャースプリングトレーニングにも呼ばれている