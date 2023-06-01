コンディション不安説に猛反論だ。ノア２０日の神戸サンボーホール大会で、「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」のＧＨＣタッグ王者・内藤哲也（４３）＆ＢＵＳＨＩ（４２）が、挑戦者の征矢学＆近藤修司を下し、２度目の防衛に成功した。内藤は挑戦者組に対し「残念ながら勝利には結びつかなかったかもしれないけど、諦めずに挑戦し続ければいいんじゃないの。本当にこのタッグ王座を俺とＢＵＳＨＩからプロレスリ