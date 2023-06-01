阪神が２０日のオリックス戦（京セラ）で６―２で勝利。開幕投手に内定している村上頌樹投手（２７）は６回３安打２失点にまとめ、打線も２回に坂本誠志郎捕手（３２）の２点適時打などで主導権を握り、開幕前ラスト３連戦の初戦を白星で飾った。上々の開幕リハーサルを演じた村上しかり、最後の３イニングを無失点で締めたドリス、湯浅、及川の３投手も万全。それ以上に目を引いてしまうのは、野手陣の「ほぼ完成形」に見える