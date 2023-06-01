巨人の?エース?は開幕に間に合うのか。昨季２年連続で開幕投手を務めた戸郷翔征投手（２５）の開幕ローテーション入りが、にわかに不透明となってきた。開幕投手の最有力候補だった山崎伊織投手（２６）が１９日に右肩のコンディション不良で故障班入り。これを受け、球団では１９６２年の城之内邦雄以来６４年ぶりとなる新人開幕投手として、ドラフト１位・竹丸和幸投手（２４＝鷺宮製作所）が白羽の矢を立てられた。その新