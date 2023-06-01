世界一３連覇を狙うドジャースに、シーズン前から新たな不安材料が浮上している。本拠地ロサンゼルスを含む米南西部を、３月としては異例の熱波が襲来。屋外球場のドジャー・スタジアムにも「酷暑」と「熱波地獄」の懸念が広がる中、カギを握りそうなのが大谷翔平投手（３１）だ。すでにアリゾナの猛暑下で快投を演じた背番号１７の?耐熱力?は、今季の王者軍団にとって見逃せない強みになりつつある。米ＡＰ通信が警鐘を鳴らし