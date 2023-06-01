タレントの西村知美が２０日、都内でデビュー４０周年を記念した「西村知美４０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＬｉｖｅ」を開催した。１９８６年３月２０日にシングル「夢色のメッセージ」でデビューした西村。単独公演は１９８８年渋谷公会堂を含む３都市ツアー以来、３８年ぶりとなる。デビュー記念日に記念ライブを行った西村はデビュー曲のほか、「わたし・ドリーミング」や「君は流れ星」などヒット曲を含めた２３曲を