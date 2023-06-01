新日本プロレスの極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」を率いる成田蓮（２８）が、?炎の飛龍?藤波辰爾（７２）に、おきて破りのドラゴンストップを発動した。藤波が主宰するドラディションの５月２２日後楽園大会での初シングルマッチが決定したが、これを拒絶し、何とも不遜な発言を連発した。成田率いるＨ．Ｏ．Ｔは、「旗揚げ記念日」（６日、大田区）で藤波との遺恨が勃発。怒りの飛龍がホームリングでの闘