元ヤンキースのエリック・クラッツ氏が私見ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）はベネズエラの初優勝で幕を閉じ、日本代表「侍ジャパン」は8強敗退に終わった。米番組ではシーズン前の3月に行われるWBC開催日程について、元ヤンキース選手が私見を述べている。米野球専門ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」では司会を務める元ヤンキースのエリック・クラッツ氏がWBCの日程について見解を話した。同番組の公式X