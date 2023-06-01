お笑いタレント・カンニング竹山（５４）が報道番組からの卒業を宣言し、話題となっている。竹山はＡＢＣラジオポットキャスト「カンニング竹山大阪出張」で「この春からもう、ニュースやめます。一切やめます。アベプラもやめます」と宣言。「そういうジャンルのやつ、もうやめます」と報道番組との決別を語った。竹山といえば、昨年１０月放送の「ＡＢＥＭＡＰｒｉｍｅ」で国旗損壊罪について討論。「日の丸を嫌いな人も