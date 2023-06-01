Ｆ１アウディがジョナサン・ウィートリー代表の電撃退団を発表し、激震が走っている。アウディは２０日に「個人的な理由により、ジョナサン・ウィートリーは即日チームを離れることになりました。チームはジョナサンのプロジェクトへの貢献に感謝し、今後の活躍を祈っています」と発表。「プロジェクト責任者のマッティア・ビノットは、引き続きチームを率いるとともに、チーム代表としての責任も担います」と併せて後任も明ら