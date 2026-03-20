世界耐久選手権 EWCボルドール 24時間耐久レースの前座として行われるボルドールクラシック。30年以上前のマシンを操り、ムッシュたちがミストラルを全開で走ります。 30年前のマシンがサーキットを激走！ 夜間のヒート1を終え、ヒート2の2時間が始まります。スタート時間は遅めで午前10時から午前12時からとなります。しっかり休んで寝て、体力を回復させてからスター