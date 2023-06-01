◆センバツ第２日▽１回戦智弁学園４―０花巻東（２０日・甲子園）俺もいるぞ―。智弁学園のエース左腕・杉本真滉が強打の花巻東打線を１２９球で散発３安打完封、７三振を奪った。「真っすぐでも押せて、変化球でも押せる自分のピッチングができました」。最速１４４キロの直球で高めを突き、低めのカーブも織り交ぜる高低差を生かしたテンポのいいピッチング。「疲れはない、あと３、４回は投げられた」と胸を張った。