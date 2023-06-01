◆センバツ第２日▽１回戦滋賀学園５―４長崎西（２０日・甲子園）滋賀学園は３番・吉森爽心三塁手（３年）が、昨春逃したセンバツ１勝を呼んだ。４―４の５回無死二塁。左打席に入ると、長崎西の右腕・坂田啓太郎（３年）の初球を振り抜いた。右越えへの決勝勝ち越し三塁打。「普通ならバントの場面なのに、任せてもらった。自分が決めてやろうと、思い切りいった」と胸を張った。昨春は１回戦で浦和実（埼玉）に０―３で