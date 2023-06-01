◆オープン戦巨人２―１楽天（２０日・東京ドーム）開幕投手を務める巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が上々の最終調整を終えた。楽天戦に先発して、５回８５球で３安打１失点。プロ入り後初となる本拠・東京Ｄでの登板で、最速１４９キロの直球を軸にして６奪三振。２回、浅村にプロ初被弾＆初失点となる左中間へのソロを浴び、実戦の連続イニング無失点は「１４」でストップしたが、２７日の開幕・阪