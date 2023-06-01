タレントの西村知美（５５）がデビュー４０周年記念日を迎えた２０日、東京・渋谷のＪＺＢｒａｔＳＯＵＮＤＯＦＴＯＫＹＯで３８年ぶりの単独ライブを行った。往年を思わせる「とろりんコール」に導かれて、アイドル・西村知美が帰ってきた。昭和末期だった１９８８年のツアー以来となるソロ公演。「４０年前の私に言ってあげたい。こんな日がくるとは夢にも思わなかった」と感激した。「ずっと苦手だった歌を皆さん