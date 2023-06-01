◆オープン戦西武４―１ＤｅＮＡ（２０日・ベルーナドーム）静かな口調の奥に、揺るぎない自信がにじんだ。３年連続４度目の開幕投手を務めるＤｅＮＡ先発・東克樹投手（３０）は、６回１／３を２安打２失点（自責１）、４奪三振で降板。「しっくり来たフォームで今日は投げられていた。自分の中のバランスを感じながら投げることができた」と頬を緩ませた。さすがの“省エネ投球”だった。初回はわずか９球で３者凡退の立ち