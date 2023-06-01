タレント西村知美（55）が20日、東京・渋谷区のJZ Brat SOUND OF TOKYOで、デビュー40周年記念コンサート「西村知美40th Anniversary Live」を行った。この日、「トークは短めで」と話したが、そのトークには暴露話も含まれた。デビューのきっかけとなった1985年「第1回ミス・モモコクラブ」でグランプリを獲得したトロフィーを披露すると、「話していなかったことがある」と切り出した。「デビューのきっかけは姉の募集とよくお話