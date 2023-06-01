俳優の宮崎あおい（※崎＝たつさき）が20日、東京・NHKホールで開催されたイベント「超NHK ONEフェス」にて、大河ドラマ『豊臣兄弟！』のトークライブに出演した。共演の中島歩とともに作品への思いや撮影の裏側を語り、集まった観客との交流を楽しんだ。【画像】大河ドラマ『豊臣兄弟！』宮崎あおい演じる市の場面写真『豊臣兄弟！』で織田信長の妹・市役を演じる宮崎は、NHKホールを訪れるのは大河ドラマ『篤姫』（2008年）