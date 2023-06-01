タレント西村知美（55）が20日、東京・渋谷区のJZ Brat SOUND OF TOKYOで、デビュー40周年記念コンサート「西村知美40th Anniversary Live」を行った。1986年（昭61）年3月、映画「ドン松五郎の生活」で女優デビューと同時に、主題歌「夢色のメッセージ」でアイドル歌手としてもデビュー。86年はおニャン子クラブが爆発的なブーム。そんな中で「アイドル戦国時代」とも呼ばれ、同期には国生さゆり（59）渡辺美奈代（56）山瀬まみ（