俳優の岡田結実が、21日放送の日本テレビ系バラエティー『ヒロミのおせっ買い！』（後10：00〜後10：54）に出演する。岡田は夫とテレビ初共演を果たし、産後の新生活に向けた最新家電の買い物ロケに挑む。【番組カット】テレビ初共演！岡田結実と”イケメン夫”同番組は、お買い物にロマンを持つヒロミ、長谷川忍（シソンヌ）、佐久間大介（Snow Man）が、その人生経験を活かしてお買い物をお手伝い＝“おせっ買い”するお買い