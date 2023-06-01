タレント西村知美（55）が20日、東京・渋谷区のJZ Brat SOUND OF TOKYOで、デビュー40周年記念コンサート「西村知美40th Anniversary Live」を行った。昼公演にはサプライズゲストで86年組同期の酒井法子（55）が登壇。花束を手に「碧いウサギ」をBGMに登場すると、「知美ちゃん、40周年おめでとうございます！」と祝福した。感動した西村は「デビューする1年以上前に出会ってね、モモコクラブで一緒に活動したよね」と思い出話を