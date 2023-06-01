【ロサンゼルス＝後藤香代】ブルース・リーさん主演のカンフー映画「ドラゴンへの道」などに出演し、武術家としても知られた米国のアクション俳優、チャック・ノリスさんが１９日に死去した。８６歳だった。ノリスさんの家族が２０日、ＳＮＳで発表した。ノリスさんは１０日、自身のＳＮＳで激しいスパーリングを披露し、「私は年を取らない。レベルアップする」と健在ぶりをアピールしていた。米メディアは１９日、ハワイ州で