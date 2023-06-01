中国外交部の林剣報道官は3月20日、定例記者会見を主宰しました。会見では記者から、「第51回ジュネーブ国際発明展がスイスで閉幕し、35カ国・地域から1000件以上の発明品が出展された。中国代表団は90の金賞を獲得した。国際メディアは、中国が『第15次五カ年計画』において『イノベーション』と『科学技術の自立自強』を新発展戦略の中核に据えていることに注目し、これを『未来を勝ち取る計画』と評している。これについての見