日本代表は今月下旬に英国遠征を実施し、現地３月28日にスコットランド代表と31日にイングランド代表と親善試合を戦う。19日にはその招集メンバーが発表され、DF長友佑都（FC東京）、DF板倉滉（アヤックス）、DF町田浩樹（ホッフェンハイム）、DF高井幸大（ボルシアMG）、MF遠藤航（リバプール）、MF南野拓実（モナコ）、MF久保建英（レアル・ソシエダ）らが怪我のために選外となった。このいわば緊急事態に、韓国メディアが