NY株式20日（NY時間15:03）（日本時間04:03） ダウ平均45566.11（-455.32-0.99%） ナスダック21649.03（-441.66-2.00%） CME日経平均先物51310（大証終比：-1680-3.28%） 欧州株式20日終値 英FT100 9918.33（-145.17-1.44%） 独DAX 22380.19（-459.37-2.01%） 仏CAC40 7665.62（-142.25-1.82%） 米国債利回り 2年債 3.885（+0.093） 10年債 4.384（+0.134） 30年債 4.