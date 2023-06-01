◇オープン戦レッドソックス0―2レイズ（2026年3月20日フロリダ州ポートシャーロット）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が20日（日本時間21日）、レイズとのオープン戦に「5番・左翼」で出場。3打数無安打で、6回の守備から交代した。オープン戦出場は4試合目だったが、14打席でまだ安打を記録していない。試合は2―0でレイズが勝った。吉田は初回の第1打席が2死一、二塁の好機で回ってきたが、見逃し三振。4回の