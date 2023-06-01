ボートレースからつの「G2唐津MB大賞〜スター候補チャレンジマッチ〜」は20日に4日目を終え、きょう21日の5日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。注目は12Rだ。深川が勝手を知る地元で貫禄を示す。6戦5勝と申し分のない成績で予選をトップ通過。軽快な行き足を生かして一気の逃げを狙う。山田の足は伸び寄り。スリット優勢の形をつくれば、自在戦での逆転もある。辻はソツなく差して優出圏を確保したいが、道中の