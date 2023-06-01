防府競輪場のG2「第10回ウィナーズカップ」（優勝賞金3090万円）は3日目を迎える。勝負の準決勝、注目は10Rだ。地元の雄・清水に期待。石原は是が非でも主導権を取りにいく。番手から抜け出して決勝へ。脚をためる嘉永、脇本は当然怖い。＜1＞石原颯自力。＜2＞嘉永泰斗ちょっと見過ぎてしまった。脇本さんの前にはいたかった。脚は大丈夫だと思う。1人で。＜3＞稲川翔しっかり（古性）優作の動きだけ見て、追走に