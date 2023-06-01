きのう午後、韓国の工場で起きた大規模火災で、10人の死亡が確認されたと現地メディアが報じました。韓国中部・大田の自動車部品工場で起きた大規模な火事は、発生から10時間半後に完全に消し止められました。聯合ニュースによりますと、これまでに10人の死亡が確認されました。また、50人以上が重軽傷を負ったほか、依然として4人と連絡が取れていないということです。工場内には水に反応して激しく発火するナトリウムがおよそ200