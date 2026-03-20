バイクは安全に運行するととても楽しい乗り物ですが、安全のためには定期的なメンテナンスが欠かせません。 なかでも12ヶ月点検は、法律で定められた法定点検となっており特に重要なものです。 今回はバイクの12ヶ月点検について解説します。 すべてのバイクは法律で12ヶ月点検が義務付けられている バイクには50ccの原付バイクから排気量の大きさによって小型、中型、大型バイクなどさまざまな種類がありますが、すべ