祝日だった2日目は開門前に多くの来場者が行列をつくり、最終的には5500人を上回るファンが詰めかけた（初日は1316人）。残る2日間も大いに、にぎわいそうだ。【4R】機動型では小原佑の動きが良く、阿部力が勝機を逃さない。次位は小原佑か、山田庸―渡辺の九州コンビに絞って＜1＞から＜4＞＜7＞＜8＞の2、3着。【10R】地元エースの清水が勝って決勝進出を決めれば、場内は割れんばかりの大歓声に包まれるだろう。初日同様