【5R】初日のA級予選で断トツ人気を背負った尾野翔一がよもやの捲り不発。辛くも3着で準決には進出したが「状態が思わしくない」。レース後はガックリ肩を落とした。ハイレベルな127期にあって養成所で51勝。ナショナルチームにも所属する尾野が2日続けて連対を外すとは思えない。準決の相手は佐々木亮と才迫。前受けから突っ張るか、下げて出直すかは微妙ながら、ラストはパワーで持っていく。番手曽我が地元ファンの後押し