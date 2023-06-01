ＮＹ時間の終盤に入ってドル高の動きは一服しているものの、ドル円は１５９．３５円付近と本日の高値圏での推移が続いている。ホルムズ海峡の再開見えず、イランが協議に消極姿勢との報道や、米国がイランへの地上部隊派遣の可能性に向け準備しているといったニュースも流れており、中東情勢は依然として混とんとしている。 イラン情勢がさらに悪化した場合、Ｇ１０通貨の中で最もリスクが高いのは円との指摘も出てい