◆米大リーグオープン戦レイズ―レッドソックス（２０日、米フロリダ州ポートシャーロット＝シャーロットスポーツパーク）レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２０日（日本時間２１日）、オープン戦の敵地・レイズ戦に「５番・指名打者」でスタメン出場したが、見逃し三振、一飛、遊ゴロの３打数無安打で６回裏の守備から退いた。第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では、２本塁打を放つなど、全５試