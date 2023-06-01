25勝17敗で5位につける新潟アルビレックスBBは21日から敵地で4位の岡山との2連戦に臨む。プレーオフ準々決勝のホーム開催権を得る4位以内に入るためにも負けられない相手。PFムトンボ・ジャン・ピエール（23）は2連勝へ向けて攻守でチームを引っ張る。チームの大黒柱として不可欠な存在であるムトンボは「岡山戦はリバウンドが鍵になる。だからリバウンドの勉強をした」と言う。最近も自らリバウンドのタイミングやスペースを