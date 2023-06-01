日本サッカー協会は20日、日本代表が着用するアウェー用の新ユニホームを発表した。コンセプトは「COLORS（カラーズ）」。白を基調としたデザインで縦に複数の細いラインが入っているのが特徴だ。ラインには11色が使われ、異なる個性を持つ選手が集まるチームを表現。ホームユニホームのコンセプト「HORIZON（水平線）」とも呼応している。エンブレムは初めてモノクロを採用。代表ユニでは95年以来となるアディダスのトレフォ
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