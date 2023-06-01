アメリカのトランプ政権はハーバード大学がユダヤ人学生などへの嫌がらせを防いでこなかったなどとして、大学を訴えました。トランプ政権が20日、マサチューセッツ州の連邦地裁に訴えたもので、2023年のガザ紛争後、ハーバード大学がキャンパス内での▼ユダヤ人やイスラエルの学生に対する差別を黙認してきたほか、▼反イスラエルの抗議活動に対しては処罰を行わなかったなどと主張しています。具体的には、学生を拘束したり、不当