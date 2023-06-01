【パイクトン（米オハイオ州）＝木瀬武】ソフトバンクグループは２０日、米オハイオ州に米国で最大規模となるデータセンターを整備すると明らかにした。データセンターの規模を示す「総受電容量」は原子力発電所１０基分に相当する１０ギガ・ワットとなる。米オープンＡＩなどと連携するＡＩインフラ投資計画「スターゲート」とは別の取り組みになるという。