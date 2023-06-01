イランが封鎖を宣言している石油輸送の要衝・ホルムズ海峡をめぐり、アメリカのトランプ大統領は日本による航行の安全確保の支援について「憲法上の制約があるが、必要とあれば支援してくれる」との考えを示しました。トランプ大統領は20日、FOXニュースの記者のインタビューに応じ、ホルムズ海峡での石油タンカーの安全な航行への日本の協力について「日本には憲法上の制約があるが、必要とあれば支援してくれるだろう」と語った