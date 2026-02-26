マイアミ・オープン大会期間：2026年3月18日～2026年3月28日開催地：アメリカ マイアミ, フロリダコート：ハード（屋外）結果：[ジェイネプ ソンメズ] 0 - 2 [ベリンダ ベンチッチ] 試合の詳細データはこちら≫ マイアミ・オープン第4日がアメリカ マイアミ, フロリダで行われ、女子シングルス2回戦で、ジェイネプ ソンメズと第12シードのベリンダ ベンチッチが対戦した。第1セッ